Москва, 27 июня. Российский процессор для построения нейросетей разработан отечественным Научно-техническим центром «Модуль». Он представлен на выставке «Армия-2019», которая проходит в Московской области.

Российский производитель разработал уникальный процессор для нейросетей. Как рассказал заместитель генерального директора по развитию компании Алексей Мохнаткин, НТЦ «Модуль» демонстрирует на форуме нейрочипы российского производства, которые были разработаны на отечественной архитектуре NeuroMatrix, в том числе с использованием ядра ARM для ряда функций.

Как пишет РИА Новости, по словам специалиста, это высокопроизводительные устройства, которые могут обрабатывать гигантские потоки данных. В это число входят видео в высоком качестве и фотоконтент. Как уточнил эксперт, область применения таких процессоров может быть совершенно различная. В том числе компания готова поставлять модули армии России для интеграции в системы обеспечения защиты периметра охраняемых объектов, а также для использования «умных» прицелов, системы машинного зрения.

Ранее сообщалось, что российские суперкомпьютеры попали в топ самых мощных вычислительных систем. Суперкомпьютер МГУ «Ломоносов-2» и комплекс Росгидромета попали в топ-500 самых мощных вычислительных систем в мире.

Максимальная производительность «Ломоносова-2» оценивается в 2,478 терафлопс, что обеспечило компьютеру МГУ 93-место в списке. Машина Росгидромета же заняла лишь 365 место.

Первое место в топ-500 занял американский суперкомпьютер Summit мощностью в 148,600 терафлопс. На втором месте оказался еще один «американец», расположенный в Калифорнии (мощность 94,640 терафлопс). «Бронзу» взял китайский суперкомпьютер Sunway TaihuLight, который способен обрабатывать информацию со скоростью 93,014 терафлопс.

Напомним, американская корпорация Microsoft считает одним из наиболее перспективных направлений создание квантового компьютера. По словам исполнительного вице-президента компании Джейсона Зэндера, квантовые компьютеры позволят в перспективе «за две минуты выполнять алгоритмы», на которые обычной вычислительной технике «потребуются тысячи лет».