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ФАН публикует видео тушения Ан-24, совершившего жесткую посадку в Бурятии

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ФАН публикует видео тушения Ан-24, совершившего жесткую посадку в Бурятии

Улан-Удэ, 27 июня. Пассажирский самолет Ан-24 загорелся после аварийной посадки в Бурятии. В распоряжение Федерального агентства новостей поступили видео и фото с места тушения воздушного судна.

Напомним, самолет совершал рейс из Улан-Удэ в Иркутск с посадкой в Нижнеангарске. После взлета у Ан-24 отказал один двигатель. Из-за этого экипаж воздушного судна принял решение об аварийной посадке.

ФАН публикует видео тушения Ан-24, совершившего жесткую посадку в Бурятии

После приземления самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в очистные сооружения и загорелся. Сотрудникам экстренных служб потребовался час, чтобы локализовать пожар.

ФАН публикует видео тушения Ан-24, совершившего жесткую посадку в Бурятии

В результате аварии погибли пилот и бортмеханик. Еще 22 человека обратились за медицинской помощью. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов по факту повлекшей гибели людей жесткой посадки самолета Ан-24 в Нижнеангарске.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало список пассажиров Ан-24, совершившего аварийную посадку в Бурятии.

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Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
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