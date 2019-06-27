РФ получила первую заявку на экспорт нового боевого робота «Уран-9Э»

Москва, 27 июня. Россия получила первую заявку на экспорт новейшего боевого наземного устройства «Уран-9Э». Об этом ТАСС в четверг рассказали в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ во время форума «Армия-2019».

В ведомстве отметили значительный рост интереса к беспилотным комплексам, которые предприятия Ростеха начали выводить на внешний рынок в прошлом году.

Отмечается, что в ФСВТС поступили заявки от иностранных заказчиков на боевой многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-9Э».

Целый ряд образцов отечественной оборонной продукции, недавно выведенных на внешний рынок, пользуется огромной популярностью, уточнили в ФСВТС.

Комплекс «Уран-9» предназначен для ведения разведывательной деятельности, огневой поддержки и ликвидации танков. Его общая масса составляет 12 тонн. «Уран-9» оборудован 30-миллиметровой автоматической пушкой, а также 7,62-миллиметровым пулеметом и реактивными огнеметами «Шмель-М».

Военный форум «Армия-2019» проходит с 25 по 30 июня в подмосковной Кубинке.