Спасатели извлекли тела погибших пилотов Ан-24 в Бурятии

Улан-Удэ, 27 июня. Сотрудники МЧС извлекли тела погибших пилотов Ан-24 в Бурятии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев. По его словам, жертвами аварии при посадке самолета стали командир экипажа и бортмеханик. Ранее в экстренных и медицинских службах региона уточнили, что при посадке Ан-24 пострадали 22 человека, семеро из них были госпитализированы в различные лечебные учреждения.

Как пишет ТАСС, Ан-24 авиакомпании «Ангара» выполнял рейс из Улан-Удэ в Нижнеангарск, а потом в Иркутск. В ходе посадки в Нижнеангарске воздушное судно выкатилось за территорию летного поля и загорелось. Сейчас пожар потушен. По предварительным данным, в небе у самолета отказал один из двигателей.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. В расследовании чрезвычайной ситуации примут участие Межгосударственный авиационный комитет и Росавиация.