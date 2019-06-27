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Минный тральщик столкнулся с сухогрузом в Японии

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Минный тральщик столкнулся с сухогрузом в Японии

Токио, 27 июня. Минный тральщик ВМС Японии «Нотодзима» столкнулся с японским сухогрузом. Оба судна получили серьезные повреждения, сообщает информагентство Kyodo.

Инцидент произошел в районе порта Ономити во Внутреннем Японском море. По данным агентства, после столкновения минный тральщик потерял способность двигаться самостоятельно, поэтому корабль буксируют на базу.

Сухогруз после происшествия остался на плаву. Судно двигается в порт Фукуяма, расположенный в префектуре Хиросима, сообщает «АиФ».

По данным агентства Kyodo, при столкновении военного и гражданского судов никто не пострадал. В ВМС Японии создали оперативный штаб, чтобы установить причины инцидента. Отмечается, что корабли столкнулись при хорошей видимости и малом волнении моря.

Ранее сообщалось о столкновении скоростного парома с крупным морским животным возле острова Садо в Японском море. При происшествии пострадали более 80 человек.

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Автор: Василиса Бойко
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