Годовалый ребенок пострадал в результате аварийной посадки Ан-24 в Бурятии

Улан-Удэ, 27 июня. Ребенку, которого в шоковом состоянии доставили в больницу после аварийной посадки Ан-24 в Нижнеангарске, около года.

«Ребенок летел с семьей в самолете​​​. Он в шоке, сейчас в больнице», — сообщил знакомый семьи ребенка РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что пострадал ребенок местного военнослужащего по контракту.

Инцидент произошел сегодня утром, в 10.20 (5.20 по московскому времени). Выполнявший рейс «Улан-Удэ - Нижнеангарск - Иркутск» Ан-24 авиакомпании «Ангара» после отказа одного из двигателей совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска. Пассажирский самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений, после чего начался пожар.

В результате инцидента погибли два пилота самолета и пострадали 23 пассажира. Спасти удалось 43 человека, в том числе одного ребенка.