Жительница Нижнеангарска рассказала подробности аварийной посадки Ан-24

Улан-Удэ, 27 июня. Пассажирский лайнер Ан-24 авиационного перевозчика «Ангара» совершил аварийную посадку с отказавшим двигателем в аэропорту Нижнеангарска, выкатившись с ВПП, протаранил здание и загорелся. Местная жительница Екатерина стояла на остановке и ждала маршрутку в момент происшествия.

По ее словам, сразу стало ясно, что лайнер не успеет остановиться перед зданием, передает телеканал «360».

«После посадки он сломал забор и свернул на здание, врезался в него, люди выбежали, и он загорелся», — рассказала она.

Воздушное судно Ан-24 следовало рейсом Нижнеангарск — Улан-Удэ утром в четверг. По предварительным данным, в небе у лайнера отказал один из двигателей и экипаж принял решение вернуться в воздушную гавань вылета. Во время посадки самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в здание, в результате начался пожар.

Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание, все 42 пассажира эвакуированы. По словам медиков, семь человек госпитализированы.

Два человека погибли в результате аварийной посадки.

На месте работают экстренные службы, в том числе пожарные и следователи. МАК и Росавиация подключатся к расследованию происшествия.