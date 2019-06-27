Бригада реаниматологов вылетела из столицы Бурятии в Нижнеангарск

Улан-Удэ, 27 июня. На место аварийной посадки Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска вылетела бригада реаниматологов из столицы Бурятии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального центра медицины катастроф Ольги Рипп. Специалист уточнила, что на месте происшествия ведутся спасательные работы.

«Вылетела бригада реаниматологов, психолог. Состояние пострадавших выясняется. При необходимости они будут направлены в Улан-Удэ», — рассказала подробности представитель центра медицины катастроф Бурятии.

В свою очередь в региональном министерстве здравоохранения уточнили, что все пострадавшие при аварийной посадке в аэропорту Нижнеангарска находятся в ЦРБ населенного пункта.

Напомним, что в результате ЧП, во время которого самолет выкатился за пределы ВПП, врезался в очистные сооружения и загорелся, погибли два человека, число пострадавших достигло 22.