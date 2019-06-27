Аварийная посадка самолета Ан-24 в Нижнеангарске: погибли двое. События дня. ФАН-ТВ

Трагедия Ан-24 Трагичный инцидент произошел с пассажирским самолетом Ан-24 в Нижнеангарске. Два человека погибли, еще семь пострадали во время аварийной посадки — воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, пробило ограждение и врезалось в здание. Сообщается, что жертвами рейса стали оба пилота Ан-24. Остальных 43 человек, находившихся на борту, удалось эвакуировать. По некоторым данным, причиной трагедии стал отказ одного из двигателей после взлета. Сейчас на месте работают экстренные службы, по факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Наводнение в Иркутской области Не успела Иркутская область опомниться от природных пожаров, как вдруг ее накрыло новой стихией. Около 600 зданий в населенных пунктах региона затопило после паводка — он начался из-за обильных ливней. Больше всех пострадал Нижнеудинск, где водная стихия потревожила жильцов 110 домов. Ущерб от наводнения понесли почти 1,5 тыс. человек в Иркутской области. Сейчас в городах и поселках развернуты пункты временного размещения, подготовлен транспорт на случай эвакуации. МЧС усилила группировку для помощи местному населению.

Попытка госпереворота в Венесуэле Час от часу не легче в Венесуэле. Президент страны Николас Мадуро заявил о новой попытке госпереворота. По данным властей, с 23 по 24 июня мятежники хотели захватить военную базу «Карлота» и освободить из тюрьмы бывшего министра обороны Рауля Бадуэля, чтобы объявить его новым президентом. Более того, планировалось убийство действующего лидера Николаса Мадуро, но все участники заговора в итоге были арестованы. Отмечается, что помощь они получали из-за рубежа – от США, Колумбии и Чили. А вот другой оппозиционер — Хуан Гуайдо — пока находится на свободе. Но вот причастен ли он к последнему неудачному госперевороту, пока не известно.