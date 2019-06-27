Улан-Удэ, 27 июня. Командир экипажа Ан-24 и бортмеханик, по предварительным данным, погибли в результате аварийной посадки самолета на севере Бурятии в аэропорту Нижнеангарска. Об этом передает Федеральное агентство новостей.

Семь пассажиров отравились угарным газом, они находятся в больнице. 16 пассажирам оказали помощь амбулаторно. Остальных осматривают медики. Всего на борту находились 42 взрослых пассажира и один ребенок.

Напомним, инцидент произошел в 10.20 по местному времени (05.20 по московскому времени). Воздушное судно выкатилось за приделы взлетно-посадочной полосы, врезалось в здание очистных сооружений и загорелось. Пресс-секретарь главы Республики Бурятия Алексей Фишев рассказал, что через некоторые время после взлета у воздушной машины отказал один из двигателей. Экипаж принял решение возвратиться в аэропорт.

В настоящий момент на месте ЧП работают более 20 стражей порядка. Пожарным удалось локализовать возгорание Ан-24 в течение часа после аварийной посадки. Для его тушения были задействованы 52 человека и 14 единиц техники.

В расследовании экстренной посадки воздушного судна будут участвовать Межгосударственный авиационный комитет и Росавиация, а также сотрудники правоохранительных органов.