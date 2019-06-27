СК возбудил дело после жесткой посадки пассажирского самолета в Бурятии

Улан-Удэ, 27 июня. Следователи начали уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов по факту повлекшей гибель людей жесткой посадки самолета Ан-24 в Нижнеагарске. Об этом сообщили в Восточно-Сибирском СУСК на транспорте.

«Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного транспорта)», — цитирует представителя следственного ведомства РИА Новости.

Выполнявший рейс «Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск» Ан-24 авиакомпании «Ангара» в 10.20 (5.20 по московскому времени) совершил в аэропорту Нижнеангарска аварийную посадку. Причиной послужил отказ одного из двигателей. Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений, после чего начался пожар.

В результате инцидента погибли два пилота самолета и пострадали 23 пассажира. Спасти удалось 43 человека, в том числе одного ребенка.