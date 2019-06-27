Число пострадавших при аварийной посадке Ан-24 в Бурятии возросло до 22

Улан-Удэ, 27 июня. Число пострадавших в результате аварийной посадки пассажирского судна Ан-24 в поселке городского типа Нижнеангарск увеличилось до 22 человек. Об этом ТАСС сообщили в четверг в медицинских службах региона.

По имеющимся данным, в общей сложности в настоящее время 22 пострадавших, 15 из них медицинская помощь оказана амбулаторно, еще семь человек госпитализированы.

При аварийной посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со стеной здания очистных сооружений. Два пилота погибли на месте.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. МАК и Росавиация принимают участие в расследовании.