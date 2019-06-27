Пожарные локализовали возгорание пассажирского самолета Ан-24 в Нижнеангарске

Улан-Удэ, 27 июня. Пожарным удалось локализовать возгорание пассажирского самолета Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на региональное управление МЧС, специалистам удалось справиться с огнем в течение часа после аварийной посадки воздушного судна.

«Локализация возгорания самолета была в 06.20 по Московскому времени, сейчас пожарные продолжают работать на месте», — сообщили агентству в спасательном ведомстве.

В общей сложности с огнем в аэропорту населенного пункта в Бурятии борьбу вели 52 человека и 14 единиц техники. Безопасность на месте ЧП обеспечивают несколько десятков полицейских.

Напомним, что самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после того, как в воздухе у судна отказал один из двигателей. Во время приземления лайнер выкатился за пределы ВВП, врезался в очистные сооружения и загорелся.

Во время происшествия погибли два человека, еще семь, по последним данным, пострадали. Ранее сообщалось, что на борту пассажирского самолета находились 47 человек.