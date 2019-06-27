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МАК и Росавиация участвуют в расследовании аварийной посадки самолета в Бурятии

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МАК и Росавиация участвуют в расследовании аварийной посадки самолета в Бурятии

Улан-Удэ, 27 июня. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и Росавиация будут участвовать в расследовании экстренной посадки воздушного судна в Бурятии. Об этом в четверг утром сообщили в пресс-службе Росавиации.

По данным российского ведомства, в выяснении обстоятельств и причин аварийной посадки пассажирского лайнера примут участие МАК, территориальное управление Росавиации, а также сотрудники правоохранительных органов.

Ранее пресс-секретарь руководителя Бурятии Алексей Фишев ранее сообщил, что пассажирский Ан-24 авиационного перевозчика «Ангара» совершил аварийную посадку в воздушной гавани Нижнеангарска после отказа в воздухе, по предварительным данным, одного из двигателей. В результате происшествия два пилота погибли, семь человек пострадали​​​. Спасены 43 человека, в том числе несовершеннолетний.

Отмечалось, что при посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) и протаранил здание очистных сооружений. После этого произошло возгорание самолета.

На месте работают экстренные службы.

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Автор: Сергей Петров
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