Москва, 27 июня. Стали известны причины роста цен на обучение в российских вузах, эксперты отнесли к ним увеличение количества абитуриентов и сокращение бюджетных мест. Данные о стоимости учебы в учебных заведениях содержатся в докладе Росстата «Информация о социально-экономическом положении России» и исследовании Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Семестр учебы в государственном вузе в мае в среднем подорожал до 68,9 тыс. рублей. По сравнению с последним месяцем весны минувшего года обучение в вузе стало на 15% дороже. Согласно данным ЕМИСС в мае семестр обучения в муниципальных и государственных вузах России в среднем стоил 68,9 тыс. рублей, в мае 2018 года средняя цена составляла 58 тыс. рублей. В негосударственных высших учебных заведениях учеба подорожала с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей.

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков отмечает, что согласно опыту прошлых лет к сентябрю цены на обучение в вузах могут дополнительно вырасти в пределах 20%. По словам эксперта, услуги вузов отчасти дорожают в связи с необходимостью держать зарплаты преподавателей в соответствии с майскими указами президента на уровне 200% от средних по региону.

«Кроме того, число бюджетных мест снижается, а абитуриентов, наоборот, становится больше. Это создает повышенный спрос на платное обучение, тут чисто экономический механизм», — цитирует Комкова газета «Известия».

Между тем, количество бюджетных мест в вузах России сократится к 2024 году на 25%, сообщила Газета.ru. Согласно докладу правительства о политике в сфере образования, к указанному году число абитуриентов станет больше на 15%.