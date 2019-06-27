Фанаты певицы Савельевой не смогли сдержать эмоций из-за ее неопрятного внешнего вида

Москва, 27 июня. Российская певица Саша Савельева удивила фанатов изменением своей внешности. Поводом для беспокойства стала фотография, которую девушка выложила на своей странице в Instagram.

Савельева совсем недавно стала мамой: она родила три месяца назад. 35-летняя женщина призналась, что материнство намного сложнее гастролей. Однако певица не унывает, недавно она была удостоена титула «Мама года».

Фанаты были удивлены ее внешним видом, дело в том, что женщина сфотографировалась без косметики на лице и с потрепанной прической. Некоторые поклонницы в комментариях не смогли сдержать эмоций, посчитав, что у певицы неопрятный внешний вид.

«Саша, по честному, если. Ты на некоторых фото, откровенно говоря, ну страшненькая прям совсем», — написала lybly_zhizn.

Другая девушка позволила себе нелицеприятное сравнение.

«Как кошка потрепанная», — считает m_tref.

Некоторые поклонницы посчитали, что новый образ не подходит певице, ей не очень идет челка.

«Саша, тебе челка не идет!» — написала kaigorodtseva7278.

Однако не все из пользователей были столь категоричны. Многие похвалили Савельеву за красоту и отсутствие комплексов. Им понравилось, как девушка выглядит.

Напомним, что Саша Савельева до последнего скрывала беременность. Она ушла в декрет только на восьмом месяце, до этого всеми способами прятала свой округлившийся живот. Ребенок родился с весом всего два килограмма, что очень взволновало певицу, сообщает телеканал «360».

Депутату Государственной думы РФ Марии Кожевниковой, которая является мамой троих детей, даже пришлось успокаивать певицу. Она призвала молодых родителей не паниковать из-за веса ребенка.

Ранее пользователи возмутились новым клипом Филиппа Киркорова «Стеснение пропало». В некоторых сценах артист был полностью обнаженным, а также принимал роды, сообщает «Газета.ru».