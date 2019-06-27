Полиция охраняет место падения Ан-24 в Нижнеангарске

Улан-Удэ, 27 июня. Сотрудники полиции охраняют место жесткой посадки АН-24 под Нижнеангарском в Бурятии.

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на региональное МВД, на месте ЧП находятся более 20 стражей правопорядка, которые осуществляют оцепление места происшествия.

Напомним, что инцидент в Бурятии произошел в 10.20 по местному времени (05.20 по Москве). Пассажирский самолет Ан-24, который летел из Улан-Удэ в Иркутск с посадкой в Нижнеангарске, выкатился за территорию летного поля и загорелся.

По последним данным, на борту судна находились 47 человек. Два пилота погибли, информация о точном количестве пострадавших уточняется. По последним данным, травмы получили семь человек.