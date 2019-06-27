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Читателей из Британии удивил перехват российских самолетов над Балтикой

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Читателей из Британии удивил перехват российских самолетов над Балтикой

Лондон, 27 июня. Заметка Daily Mail о сопровождении истребителями ВВС Британии самолетов ВКС РФ в небе над Балтийским морем удивила читателей.

Как напоминает «Газета.ru», в понедельник британское издание сообщило о том, что самолеты королевских ВВС дважды поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения военных самолетов России.

К слову, тогда министерство обороны Британии отметило, что во всех случаях российские самолеты не нарушали границ, а экипажи держали машины на безопасном расстоянии друг от друга.

Эта публикация вызвала отклик пользователей в комментариях, сообщает РИА Новости. Многие читатели задались вопросом, что делают британские военные самолеты на таком большом удалении от дома.

«Разве у Эстонии нет собственных ВВС? Что британские самолеты делают над Балтикой?», — написал некто Steven Newsom.

«А в чем суть? Русские летели в международном воздушном пространстве. Кажется, Королевские ВВС были дальше от дома, чем они», — отметил пользователь avonman1.

«Российские самолеты такие элегантные, хорошо спроектированные, по сравнению с «колбасками», на которые похожи британские», — восхитился некто thebestcountry.

«Российские самолеты выглядят очень продвинутыми», — добавил еще один пользователь.

Добавим, что в ВКС России до конца года будут сформированы две новые структурные единицы — управление смешанной авиационной дивизии на Приморском оперативном направлении и зенитный ракетный полк мобильного резерва. 

Читателей из Британии удивил перехват российских самолетов над Балтикой

Об этом на прошлой неделе рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии Минобороны по вопросам реализации гособоронзаказа и исполнения майских указов президента России.

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Автор: Константин Терехов
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