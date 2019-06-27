Читателей из Британии удивил перехват российских самолетов над Балтикой

Лондон, 27 июня. Заметка Daily Mail о сопровождении истребителями ВВС Британии самолетов ВКС РФ в небе над Балтийским морем удивила читателей.

Как напоминает «Газета.ru», в понедельник британское издание сообщило о том, что самолеты королевских ВВС дважды поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения военных самолетов России.

К слову, тогда министерство обороны Британии отметило, что во всех случаях российские самолеты не нарушали границ, а экипажи держали машины на безопасном расстоянии друг от друга.

Эта публикация вызвала отклик пользователей в комментариях, сообщает РИА Новости. Многие читатели задались вопросом, что делают британские военные самолеты на таком большом удалении от дома.

«Разве у Эстонии нет собственных ВВС? Что британские самолеты делают над Балтикой?», — написал некто Steven Newsom.

«А в чем суть? Русские летели в международном воздушном пространстве. Кажется, Королевские ВВС были дальше от дома, чем они», — отметил пользователь avonman1.

«Российские самолеты такие элегантные, хорошо спроектированные, по сравнению с «колбасками», на которые похожи британские», — восхитился некто thebestcountry.

«Российские самолеты выглядят очень продвинутыми», — добавил еще один пользователь.

Добавим, что в ВКС России до конца года будут сформированы две новые структурные единицы — управление смешанной авиационной дивизии на Приморском оперативном направлении и зенитный ракетный полк мобильного резерва.

Об этом на прошлой неделе рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии Минобороны по вопросам реализации гособоронзаказа и исполнения майских указов президента России.