Депутат ГД предложил конфисковывать имущество у незаконно пересекших границу

Москва, 27 июня. Депутат Госдумы Александр Шерин (ЛДПР) предложил конфисковывать имущество у незаконно пересекших границу людей.

Парламентарий предлагает внести поправки в статьи уголовного кодекса 104.1 (Конфискация имущества) и 322 (Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации). В пояснительной записке автор инициативы отмечает, что его законопроект предусматривает возвращение в уголовное законодательство института конфискации имущества в качестве иной уголовно-правовой меры за совершенные с применением транспортных средств преступления.

Вместе с предусмотренными статьей 104.1 УК РФ видами конфискации Шерин предполагает распространить конфискацию имущества на используемое для совершения или подготовки преступлений имущество, а также приобретенное в результате проступка имущество.

По мнению депутата, мера необходима, так как незаконное пересечение границы зачастую совершается с использованием воздушного судна, механического транспортного средства, самоходного транспортного плавающего средства или иного средства передвижения, которое может нанести вред гражданам пограничных территорий России.

В отзыве на законопроект правительство отмечает, что конфискация орудий или иных средств совершения преступления уже предусмотрена в одном из пунктов статьи 104.1 УК РФ. Ее дополнение кабмин считает избыточным. Кроме того, в правительстве указали, что предусмотренное статьей 322 УК РФ преступление заключается в незаконном пересечении границы, поэтому получение какого-либо имущества при таком проступке невозможно.

«Законопроектом также не предусмотрено внесение корреспондирующих изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части определения формы предварительного расследования и подследственности. На основании изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — цитирует документ РИА Новости.

Замечания к законопроекту юридико-технического и правового характера также есть у Верховного суда. В отзыве, в частности, говорится, что автор инициативы не указал в пояснительной записке «обосновывающих необходимость усиления наказания за незаконное пересечение государственной границы» сведений.