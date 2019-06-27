Фабрика, изготавливающая сладости по старинным рецептам, открылась в Дамаске

Дамаск, 27 июня. Кондитер Тарик Муханна решил продолжить семейное дело и открыл в пригороде сирийской столицы фабрику, в которой готовят сладости по старинным рецептам.

Он рассказал, что небольшая пекарня в Дамаске в 1925 году была открыта еще его прадедом. Кондитер подчеркнул, что мужчина знал тайну старинных рецептов, поэтому пекарня быстро стала знаменитой.

По его словам, на новой фабрике трудятся 300 человек. Мощность предприятия позволяет выпускать за сутки до пяти тонн продукции. Особенность фабрики заключается в том, что все кондитерские изделия изготавливаются вручную.

«Мы все делаем вручную», — рассказал главный технолог предприятия Хани Калас.

По его словам, если производства сладостей доверить машине, то получатся ненастоящие восточные сладости.

«Ни одна машина не сможет вложить душу во всю эту вкусноту», — подчеркнул Калас.

Также предприятие отказалось от использования сахара, вместо этого в кондитерские изделия кладут мед и пряности. Тарик Муханна планирует расширить географию поставок и выйти на российский рынок, сообщает ТАСС.

Ранее в провинции Алеппо восстановили уникальное текстильное производство. В районе Шейх Наджар текстильщики выпускают портьеры, гобелены, а также ткани для обивки мебели. Предприниматель Мухаммед Белеш рассказал журналистам, что на предприятии работают десять человек, а его продукция пользуется спросом. До начала боевых действий хлопок в этом районе выращивали с нуля, однако пока качество продукции не вышло на довоенный уровень, материалы приходится заменять синтетикой.

Корреспондент Федерального агентства новостей в начале января посетил обувную фабрику в провинции Хама. Предприятие получило 155 млн лир прибыли, произведя за прошлый год 156000 пар обуви. Этот показатель составляет 71% годового плана компании.