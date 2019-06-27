Два пилота погибли в результате аварийной посадки самолета в Нижнеангарске

Улан-Удэ, 27 июня. Два пилота погибли, а также семь человек пострадали в результате аварийной посадки пассажирского самолета Ан-24 в Нижнеангарске.

Как сообщил пресс-секретарь главы Республики Бурятия Алексей Фишев, во время инцидента были спасены 42 взрослых пассажира и один ребенок.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся — судно пробило ограждение и врезалось в здание очистных сооружений.

Алексей Фишев уточнил, что после взлета у самолета в воздухе отказал один из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. В настоящее время на месте ЧП работают расчеты пожарной службы.