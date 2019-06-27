Два пилота погибли в результате аварийной посадки самолета в Нижнеангарске
Улан-Удэ, 27 июня. Два пилота погибли, а также семь человек пострадали в результате аварийной посадки пассажирского самолета Ан-24 в Нижнеангарске.
Как сообщил пресс-секретарь главы Республики Бурятия Алексей Фишев, во время инцидента были спасены 42 взрослых пассажира и один ребенок.
Как стало известно Федеральному агентству новостей, Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся — судно пробило ограждение и врезалось в здание очистных сооружений.
Алексей Фишев уточнил, что после взлета у самолета в воздухе отказал один из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. В настоящее время на месте ЧП работают расчеты пожарной службы.
#Авиация #Антонов— Maxim ????????????✈ (@ilax202) June 27, 2019
Ан-24 авиакомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска из-за отказа одного из двигателей, выкатился за пределы ВПП, столкнулся со зданием и загорелся. Два пилота погибли. Пассажиры живы 42 взрослых и один ребенок.https://t.co/05q5A4yZ27 pic.twitter.com/eGfAc0hLns