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Два пилота погибли в результате аварийной посадки самолета в Нижнеангарске

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Два пилота погибли в результате аварийной посадки самолета в Нижнеангарске

Улан-Удэ, 27 июня. Два пилота погибли, а также семь человек пострадали в результате аварийной посадки пассажирского самолета Ан-24 в Нижнеангарске.

Как сообщил пресс-секретарь главы Республики Бурятия Алексей Фишев, во время инцидента были спасены 42 взрослых пассажира и один ребенок. 

Как стало известно Федеральному агентству новостей, Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся  — судно пробило ограждение и врезалось в здание очистных сооружений.

Алексей Фишев уточнил, что после взлета у самолета в воздухе отказал один из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. В настоящее время на месте ЧП работают расчеты пожарной службы.

 

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Автор: Константин Терехов
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