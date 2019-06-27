Стало известно время встречи Путина и Трампа на саммите G20

Вашингтон, 27 июня. Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в японской Осаке в 14.00 по местному времени (8.00 по московскому времени), передает пресс-служба Белого дома.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что президенты могут обсудить ситуацию в Сирии, Афганистане, Украине, Венесуэле, а также вопросы стратегической стабильности. Встреча продлится около часа.

Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на очень хороший разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает телеканал «360».

В Белом доме сообщили, что у американского президента в субботу запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Она пройдет в 11.30 по местному времени (5.30 по московскому времени).

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа, сообщает «Газета.ru».