Новый плавающий танк создадут в России на базе самоходки «Спрут-СДМ1»

Москва, 27 июня. АО «СКБМ» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы») разрабатывает новый легкий плавающий танк на базе авиадесантной самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1». Об этом заявил главный конструктор Сергей Абдулов.

Танк будет неавиадесантируемым, но плавающим. Новая боевая машина получит усиленную защиту и более надежную торсионную подвеску.

«Новая машина получит по сравнению со «Спрутом» усиленную защиту и иную ходовую часть — будет использована торсионная подвеска от БМП-3, являющаяся более надежной и менее прихотливой, чем гидропневматическая у «Спрута», — цитирует Абдулова ТАСС.

Конструктор не уточнил название проекта.

Самоходная противотанковая установка «Спрут-СДМ1» вооружена гладкоствольным орудием калибра 125 мм. Изначально «Спрут» разрабатывали для ВДВ, в качестве самоходки для борьбы с современными танками. Боевая машина должна транспортироваться самолетами Ил-76 и десантироваться на парашютной системе, поэтому имеет жесткое ограничение по массе в 18 тонн и может обеспечить только противопульную защиту.