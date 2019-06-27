Командование ВС США заявило, что следит за зашедшим в Гавану фрегатом «Адмирал Горшков»

Вашингтон, 27 июня. Северное командование ВС США заявило, что следит за развертыванием отряда кораблей ВМФ РФ во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» в порту Гаваны.

С заявлением на тему в вооруженных силах Соединенных Штатов Америки выступили, опубликовав соответствующее заявление в официальном аккаунте в сервисе микроблогов Twitter, сообщает РИА Новости.

«Мы знаем о перемещении российского корабля «Горшков» и активно следим за этим. Мы не будем обсуждать все предпринятые меры, но командование ВКО Северной Америки проводит воздушные операции для защиты США и Канады», — говорится в заявлении.

В американских ВС добавили, что «северное командование вооруженных сил США развернуло военно-морские силы и средства для отслеживания «Адмирала Горшкова».

По данным пресс-службы Северного флота ВМФ РФ, отряд российских кораблей вышел в дальний поход из Североморска в конце февраля. За четыре месяца странствий российские корабли преодолели 28 тысяч морских миль.

За это время российские моряки побывали в Джибути, Коломбо, Циндао, Владивостоке и Пуэрто-Боливар. На прошлой неделе отряд ВМФ РФ прошел Панамским каналом в Карибское море.

Как сообщает «Газета.ru», на фрегат «Адмирал Горшков» планирует прибыть чрезвычайный и полномочный посол России в Кубе Андрей Гуськов, а также представители командования ВС этой страны.

Напомним, что в конце текущего года с фрегата «Адмирал Горшков» запустят российскую гиперзвуковую ракету «Циркон». Об этом сообщил информированный источник в отечественном оборонно-промышленном комплексе, уточнив, что ранее тесты ракеты проводились только с берегового стенда.