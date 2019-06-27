Поклонники отреагировали на смерть музыканта Ильи Калинникова

Москва, 27 июня. Основатель и вокалист группы «Високосный год» Илья Калинников умер в Москве. Об этом рассказал директор коллектива Алексей Кан.

Музыкант скончался 25 июня на 47-м году жизни. Предварительная причина смерти — остановка сердца. Информация о дате и месте похорон не сообщается.

Поклонники «Високосного года» отреагировали на смерть Калинникова.

«Дорогой Илья Владимирович, я вас не забывал и не забуду никогда. Страшная невосполнимая потеря талантливого человека, музыканта», — написал Вадим Вадимов.

«Какой ужас, мои глубокие соболезнования», — скорбит Алексей Привалов.

«Бесконечно жаль, что мы теряем таких людей. Спасибо за прекрасные песни. Земля пухом и светлая память Илье», — отреагировала Анастасия Степанова.

Напомним, что Илья Калинников основал группу «Високосный год» в 1988 году. В 2000 году вышел первый и единственный альбом коллектива под названием «Который возвращается». Многие песни из альбома стали хитами, среди них: «Тихий огонек», «Лучшая Песня о Любви» и другие.

Группа много гастролировала в середине 2000-х годов. После 2004 года коллектив перестал выпускать новые песни. В 2008 году группа выпустила переиздание дебютного альбома, все песни были пересведены, добавлена композиция «Кино».

В последние годы Калинников практически полностью прекратил публичную деятельность. Исключением стало первое и единственное выступление коллектива на фестивале «Нашествие» в 2014 году.