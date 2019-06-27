Почти 8% россиян платят по четырем и более кредитам

Москва, 27 июня. Почти 20% клиентов банков в России на май текущего года одновременно обслуживали не менее трех кредитов, две и более ссуд имели около 42,3% заемщиков. Об это говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс».

«По состоянию на май 2019 года 42,3% населения имеет в банках два и более кредитных договоров одновременно, три и более — 18,5%​​​. При этом почти 8% граждан обслуживают четыре и более кредитов», — цитирует исследование РИА Новости.

В зону риска по выходу в дефолт входят заемщики с тремя и более кредитами, отмечают эксперты. За год количество таких банковских клиентов увеличилось на 1,3 процентного пункта. Доля заемщиков с тремя и более кредитными договорами повысилась на 1,28 процентного пункта, с четырьмя и более — на 0,85 процентного пункта. В среднем на одного банковского клиента в мае 2019 года приходилось 1,74 кредитных договора. Год назад было 1,7 кредитных договора.

Среди клиентов микрофинансовых организаций (МФО) 61% обслуживали не менее двух займов, 38,5% заемщиков — не менее трех займов. Больше всего (на 1,1 процентного пункта) выросла доля клиентов МФО, которые платили по пяти и более активным займам. На каждого заемщика в этом секторе приходилось 1,43 договора займа, годом ранее — 1,36 договора.

На одного заемщика в микрофинансовых организациях и банках в прошлом месяце приходилось 3,96 договора. Год назад — 3,87 договора. По мнению экспертов, столь высокое значение говорит о том, что россияне одновременно обращаются и в банки, и в МФО одновременно.

По данным Центробанка, общий портфель розничных кредитов по итогам мая вырос на 1,6%, до 16,1 триллиона рублей. Долговая нагрузка россиян в текущем году достигнет 10,4%, что соответствует пику 2014 года, считает первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Основной вклад в рост долговой нагрузки россиян вносят необеспеченные потребкредиты.

Ранее Газета.ru сообщила, что в России общий объем просроченных долгов по ипотечным кредитам вырос за год на 35% до 80 миллиардов рублей.