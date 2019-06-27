Россияне рассказали, от чего они бы не смогли отказаться

Москва, 27 июня. Специалисты холдинга «Ромир» провели исследование и выяснили, от каких вещей россияне не в силах отказаться.

Как сообщает РИА Новости, в опросе приняли участие 1500 граждан старше 18 лет, которые проживают как в городе, так и на селе, притом — во всех федеральных округах России.

«Самой необходимой вещью в жизни россиян является мобильный телефон — 43% опрошенных заявили, что не смогут отказаться от его использования», — говорится в пояснительной записке.

На втором месте в списке самого необходимого и от чего россияне не в силах отказаться – Интернет, расстаться с которым не смогут 34%, причем в самой младшей возрастной группе (18–24 лет) доля подобных ответов в два раза выше — 68%.

28% опрошенных граждан ни при каких условиях не стали бы менять Россию на другое государство в качестве ПМЖ. Каждый четвертый респондент признался, что не представляет свою жизнь без телевизора.

Кроме того, 22% принявших участие в опросе рассказали, что им трудно будет жить без мяса, каждый пятый не представляет нынешний быт без автомобиля, 7% заявили, что им трудно будет без музыки, а вот от алкоголя и занятий спортом не могут отказаться по 6% граждан.

«Сладкое является жизненно необходимым товаром для 14% опрошенных, большинство из которых — представительницы прекрасной половины (23%). А вот мужчины чаще, чем женщины, заявляют, что не смогут жить без сигарет (22% против 7%). Каждый восьмой респондент (13%) ни за что не отказался бы от секса», — отмечается в исследовании.

Добавим, что лишь 2% опрошенных заявили, что в случае необходимости смогут отказаться от всего, передает «Газета.ru».