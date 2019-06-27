Почти 600 домов подтопило паводком в Иркутской области

Иркутск, 27 июня. Почти 600 домов в пяти населенных пунктах подтопило паводком в Иркутской области. Об этом в среду сообщило МЧС России.

На 15.00 по московскому времени (20.00) 26 июня в поселке Шумский Нижнеудинского района были подтоплены 76 жилых домов, в городе Нижнеудинске — 110 жилых домов и приусадебных участков. В Тайшетском районе Иркутской области в населенном пункте Соляная в зону паводка попал 321 дом, в деревне Талая подтоплен 51 дом, в Сереброво — 23 дома, сообщает со ссылкой на МЧС ТАСС.

В подтопленных домах живут 1428 человек, в том числе 322 ребенка. В Нижнеудинске эвакуировали в превентивных целях детский оздоровительный лагерь «Заря».