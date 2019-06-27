Страховщики смогут оценивать стиль вождения россиян с помощью специального сервиса

Москва, 27 июня. Сервис оценки качества и стиля вождения может появиться в России в 2021 году. Его будут использовать представители страховых компаний, чтобы определять стоимость полисов ОСАГО и каско. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

С помощью сервиса страховщики будут относить собственников автомобиля к различным группам риска. Основанием для оценки качества вождения станут данные с телематических и сервисных платформ, транспортных систем ЭРА-ГЛОНАСС, а также из информационной системы ГИБДД. Планируется, что сервис будет запущен в 2021 году, сразу после старта эксплуатации платформы «Автодата».

«Сервис позволит классифицировать все типы водителей и передавать данные о вождении страховым компаниям для индивидуального расчета стоимости полиса ОСАГО и каско», — рассказал представитель группы «Автонет» Ярослав Федосеев.

Качество вождения также будет определяться на основании статистики о различных дорожных происшествиях. Среди них: ДТП, вызовы техпомощи и спасательных служб, нарушение ПДД и данные с бортовых телематических устройств автомобиля.

С помощью системы «Автодата» планируется выявлять водителей, которые управляют автомобилем после лишения водительских прав. Идентификационные номера автомобилей, владельцы которых лишены права управления, будут выявляться на основании данных ГИБДД, а перемещение этих транспортных средств будут определяться с помощью данных координат.

Ранее стало известно, что водителей, намеренно закрывающих номерные знаки картоном, листом бумаги, грязью или снегом, смогут лишить прав или штрафовать на сумму до пяти тысяч рублей, об этом сообщает телеканал «360».

Как пишет «Газета.ru», депутаты от ЛДПР предложили отменить штраф за тонировку стекол автомобиля. По их мнению, атермальная пленка позволяет снижать нагрузку на кондиционер, а также защититься от ослепляющего света фар встречных автомобилей.