Российские ученые придумали, как выращивать новую зубную ткань

Владивосток, 27 июня. Ученые из России и Японии нашли клетки, которые могут отвечать за процесс образования зубной ткани у человека. Клетки могут быть использованы для выращивания зубов для пациентов, сообщает Дальневосточный федеральный университет.

Открытие сделали гистологи и стоматологи Департамента фундаментальной медицины Школы биомедицины ДВФУ вместе с российскими и японскими коллегами.

«Ученые ДВФУ исследовали ранний этап развития полости рта эмбриона в период закладки зубов, используя для этого пренатальные ткани человека. Им удалось идентифицировать несколько типов клеток, которые участвуют в формировании одного из зачатков зуба - эмалевого органа. Среди них идентифицированы хромофобные клетки, которые также отвечают за развитие зубов человека в первые недели формирования эмбриона», — говорится в сообщении.

Авторы открытия уверены, что полученные ими данные могут послужить фундаментальной основой для биоинженерных методов терапии в гастроэнтерологии и стоматологии. По словам старшего научного сотрудника лаборатории клеточной и молекулярной нейробиологии ШБМ ДВФУ Ивана Ревы, попытки использовать только стволовые клетки для выращивания зубов не дали результатов, так как на полученных образцах нет эмали.

Идентифицированные российскими учеными клетки, возможно, станут недостающим звеном для выхода на принципиально новую ступень стоматологического лечения.

«Имплантаты, полностью идентичные зубам человека, без сомнения, будут лучше, чем титановые, а срок их использования может быть более длительным», — подчеркнул Рева.

Ученый уточнил, что для успешного эксперимента авторам исследования пока не хватает данных о межклеточных сигнальных взаимодействиях в процессе развития зубов.

Крупные хромофобные клетки также присутствуют в месте, где эпителий ротовой полости сменяется эпителием пищеварительной трубки. Поэтому новый биоинженерный подход может использоваться в гастроэнтерологии для выращивания органов для трансплантации.

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