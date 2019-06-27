Киевский историк заявил, что реформы Петра I проводили украинцы

Киев, 27 июня. Реформы Петра I проводились выходцами из Украины. Об этом заявил киевский историк Виктор Брехуненко на конференции, посвященной 310-летию Полтавской битвы.

Он усомнился в реформаторских способностях первого российского императора. По его словам, великий гений скопировал все реформы «с голландского образца».

«И это [реформы] делалось украинскими руками и украинскими интеллектуальными усилиями, и немцами, которых массово Петр I привлекал к этому всему», — заявил Брехуненко.

Историк «весьма интересно» обосновал «неудовлетворительные способности» Петра I в качестве реформатора. Он напомнил, что дочь самодержца не могла выйти замуж за французского короля. Это якобы свидетельствует о том, что европейцы не видели в Петре I «какого-либо гения».

Отметим, Виктор Брехуненко работает в Национальной академии наук Украины, он является заведующим отделом археографии и источниковедения.

Весьма странной позиции относительно украинской истории также придерживается бывший президент страны Леонид Кучма. 80-летний политик заявил, что причиной всех бед Украины является история, якобы «написанная в Москве».

«Ведь все проблемы — из-за того, что история Украины писалась в Москве и герои были нарисованы в Москве», — заявил Кучма во время встречи с литовской делегацией.

Ранее директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович обвинил Россию в попытках «приватизировать» украинскую историю. Он подчеркнул, что Украине необходимо встать на защиту своих интересов в этом вопросе.

Отметим, что пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что князь Владимир крестил не Русь, а Украину. По его словам, именно тогда была создана украинская церковь, сообщает «Газета.ru».