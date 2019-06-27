«Аэрофлот» повышает топливные сборы на ряде рейсов с 1 июля

Москва, 27 июня. Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о повышении с 1 июля топливного сбора на ряде междугородних рейсов в России и некоторых международных рейсах. Соответствующая информация размещена на сайте компании.

Для внутрироссийских рейсов в экономическом классе топливный сбор с 1 июля увеличится с 2465 до 2700 рублей. На рейсах между Москвой и Якутском сбор повысится с 3965 до 4200 рублей. На полетах между Москвой, Санкт-Петербургом, а также на рейсах в Грузию, Киргизию, Молдавию, Белоруссию, Азербайджан, Узбекистан, Армению, Казахстана, Таджикистан и Туркмению топливный сбор вырастет с 1080 до 1440 рублей (с 15 до 20 евро).

Для класса комфорт величина топливного сбора составит 150% от сбора за класс эконом.

Ранее Газета.ru сообщила, что «Аэрофлот» поднялся в рейтинге 100 лучших авиакомпаний мира по версии британской консалтинговой компании Skytrax. Перевозчик обошел таких гигантов, как Air France, American Airlines, Turkish Airlines, Air Canada, Etihad Airways, Korean Air.

На церемонии Skytrax World Airline Awards 2019 на 53-м Парижском международном авиасалоне в Ле-Бурже «Аэрофлот» был признан «Лучшей авиакомпанией Восточной Европы» в восьмой раз.