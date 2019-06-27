Пушков прокомментировал уход Украины из ПАСЕ

Москва, 27 июня. Позицию Украины по поводу возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы просто не приняли во внимание. Об этом заявил российский сенатор и журналист Алексей Пушков.

Он подчеркнул, что украинская делегация покинула сессию ПАСЕ в «бессильном протесте», поскольку в Страсбурге им «уже делать нечего».

«Так бесславно закончился период Порошенко в Совете Европы. Делегацию проигравших по большей части заменят — с задачей эти горлодеры не справились. Их просто не приняли во внимание. Фиаско», — написал сенатор на своей странице в Twitter.

Напомним, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая подтвердила возвращение полномочий российской делегации в ПАСЕ в полном объеме. Это решение поддержали 116 парламентариев, против высказались 62 делегата.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что решение Ассамблеи является торжеством здравого смысла. Она напомнила, что «русофобская часть» пыталась заблокировать принятие резолюции, внеся более 200 поправок, однако было принято беспристрастное и взвешенное решение.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский объяснил, почему большинство делегаций выступили за возвращение России в Совет Европы. По его словам, Россия является крупнейшим плательщиком организации, кроме того, в ПАСЕ опасались вероятности того, что Москва сможет самостоятельно организовывать межпарламентские встречи.

«Без нас в ПАСЕ делать нечего», — заявил политик.

Как сообщает «Газета.ru», Россия была лишена права голоса в Совете Европы после воссоединения с Крымом в 2014 году. В ответ на эти действия Россия отказалась принимать участие в заседаниях организации, а также прекратила платить членские взносы.