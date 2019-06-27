Вашингтон, 27 июня. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США в среду единогласно одобрил законопроект, который направлен на введение санкций в отношении проектов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2». На сайте комитета велась трансляция заседания.

«По единогласному решению инициативы были направлены со внесенными в них поправками Палате представителей», — заявил председатель штата Нью-Йорк, демократ Элиот Энгел.

Законопроект 11 июня внес старший республиканец подкомитета по Европе, Евразии, энергетике и окружающей среде Комитета по иностранным делам Адам Кинзингер. В случае принятия инициативы под санкции попадут связанные со строительством трубопроводов суда-трубоукладчики. Адресные санкции призваны прекратить строительство «Турецкого потока» и «Северного потока — 2», подчеркнул конгрессмен. Кинзингер считает, что эти меры смогут «моментально остановить» строительство трубопроводов.

Конгрессмен также отметил, что инициатива пользуется популярностью у представителей Республиканской и Демократической партий США. По его словам, строительство трубопроводов угрожает энергетической безопасности Европы.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. Мощность трубопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Его ввод в строй намечен на конец 2019 года. Новый газопровод должен удвоить мощность уже действующего «Северного потока». Стоимость его строительства оценивается в 9,5 млрд евро.

Главными противниками проекта стали США и Украина. Вашингтон видит прямого конкурента в лице России, так как российская сторона может помешать американским компаниям выйти на европейский рынок с более дорогим сжиженным газом. Киев опасается потерять доходы от транзита российского газа, поскольку «Северный поток — 2» строится в обход Украины.

В России неоднократно заявляли, что проект носит исключительно экономический характер. В Москве подчеркивают, что противодействие со стороны некоторых стране не помешает завершению строительства газопровода.

Ранее Газета.ru сообщила, что глава OMV Райнер Зеле заявил о возможной задержке строительства трубопровода «Северный поток — 2» из-за отсутствия разрешения на работы от Дании.