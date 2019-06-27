Вятрович выпустил ролик о «герое» Мазепе

Киев, 27 июня. Руководитель украинского «Института национальной памяти» Владимир Вятрович опубликовал ролик, посвященный гетмане Ивану Мазепе. В нем Мазепа называется «героем мирового масштаба».

В сообщении, посвященном выходу этого ролика, украинская организация напоминает, что в этом году Украина отмечает 380 лет со дня рождения Мазепы.

«Он стал одной из ключевых фигур Полтавской битвы, которая состоялась 27 июня (8 июля) 1709 года между войском короля Швеции Карла XII и казаками с одной стороны и армией московского царя Петра I с другой. Эта битва была отчаянной попыткой Мазепы сохранить суверенитет и европейский курс Украины», — полагают в Институте.

Сам Вятрович сейчас баллотируется в Верховную раду Украины по спискам партии Петра Порошенко «Европейская солидарность». По мнению аналитиков, ее низкие рейтинги не позволяют рассчитывать на хоть сколько-то успешный результат, пишет «Газета.ру».

Напомним, что Иван Мазепа является одним из самых известных украинских политических деятелей. В 1708 году, во время Северной войны, Мазепа перешел на сторону шведского короля Карла XII, который был противником России. За это российский император Петр Первый лишил изменника всех титулов и наград, а после распорядился изготовить в единственным экземпляре орден Иуды, которым предлагалось «наградить» Мазепу за предательство страны. После поражения Карла XII под Полтавой в 1709 году Мазепа сбежал в Османскую империю.