Делегация Словакии опровергла сообщение об уходе с сессии ПАСЕ из-за РФ

Прага, 27 июня. Большинство членов делегации Словакии проголосовали на сессии ПАСЕ за возвращение прав делегации России, против оказался лишь представитель оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Мартин Полячик. Об этом говорится в совместном заявлении руководителя делегации страны на сессии ПАСЕ Любоша Благи и спикера словацкого парламента Андрея Данко.

По их словам, Полячик также злоупотребил своими полномочиями, когда подписал совместный документ покинувших сессию стран: Эстонии, Польши, Латвии, Грузии и Литвы.

«Большинство членов словацкой делегации в ПАСЕ на историческом голосовании в понедельник 24 июня проголосовали за возвращение права голоса делегации РФ. За это проголосовали представители партий правящей коалиции Любош Блага, Павол Года и Радован Балаж. Против проголосовал представитель оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Мартин Полячик», — цитирует заявление РИА Новости.

В делегации Словакии отметили, что представители правящих партий полностью поддерживают возвращение российской стороне права на голосование и выражают поддержку России в своих выступлениях в течение длительного времени. Авторы заявления сообщили, что рады тому факту, что Россия получила в понедельник «то, что ей принадлежит» в ПАСЕ.

Они подчеркнули, что официальная позиция Словацкой республики проявилась в голосовании на сессии Ассамблеи, а депутат Полячик злоупотребил полномочиями, когда подписался под заявлением делегаций Латвии, Польши, Грузии, Эстонии, Литвы, Словакии и Украины, в котором подвергнут критике за потерю доверия и нарушение основных принципов Совет Европы.

В словацкой делегации отметили, что многими мировыми СМИ это заявление было подано как сигнал о том, что подписавшие его страны, включая Словакию, покинули Ассамблею в знак протеста против возвращения права России. Но это не правда, говорится в заявлении Данко и Благи.

«В том, что касается Словакии, это чистая ложь. Председатель Национального совета (парламента) Словакии Андрей Данко и руководитель постоянной национальной делегации в ПАСЕ Любош Блага категорически дистанцируются от вышеуказанного заявления (нескольких стран), которое находится в прямом противоречии с тем, какую позицию Словакия занимает», — опровергли появившиеся в СМИ сообщения об уходе с сессии ПАСЕ авторы заявления.

На очередном заседании парламента Словакии в четверг депутатам предложат исключить Полячика из числа членов постоянной делегации республики в ПАСЕ.

Напомним, в 2014 году российская делегация была лишена своих полномочий в ПАСЕ. Позднее власти РФ приняли решение о приостановке своего участия в деятельности организации.

Кроме того, Москва прекратила выплату членских взносов в бюджет Совета Европы, что поставило под угрозу работу всей организации. Позднее члены ПАСЕ два раза пытались рассмотреть вопрос о восстановлении полномочий РФ в организации, однако большая часть ограничений против российской делегации оставалась в силе.