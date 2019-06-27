Парламентская ассамблея НАТО не намерена возвращать делегацию России

Москва, 27 июня. Парламентская ассамблея НАТО не намерена возвращать членство делегации Федерального Собрания России, заявила глава организации Мадлен Мун по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Хочу вас заверить, что на нашей последней сессии мы четко дали понять, что мы не будем возвращать российскую делегацию затем, чтобы наблюдать, что происходит в Парламентской ассамблее НАТО», — заявила Мун.

При этом Мун не стала давать какую-либо оценку решениям ПАСЕ, ссылаясь на отсутствие полномочий, чтобы повлиять на позицию этой организации, передавал RT.

ПАСЕ во вторник одобрила резолюцию, в соответствии с которой пригласила российскую делегацию вернуться в состав ассамблеи и принять участие в июньской сессии, передавал телеканал «360». В среду ПАСЕ приняла резолюцию, восстановив полномочия России в организации в полном объеме.

Против возвращения России в ПАСЕ выступила Украина. В Киеве назвали решение ассамблеи «отходом от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы». В среду глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что Украина покидает ПАСЕ после подтверждения восстановления полномочий России в полной мере.

Вслед за Украиной летнюю сессию ПАСЕ покинули делегации Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Польши и Словакии, передавал НСН.

Комментируя действия украинской делегации, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обратил внимание, что украинская «примитивная линия в ПАСЕ не была поддержана Европой». По его мнению, Киев получил урок: «истерики и призывы Киева были проигнорированы».