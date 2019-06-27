Россия предложила Китаю купить еще одну партию Су-35

Москва, 27 июня. Россия обратилась к руководству Китая с предложением приобрести дополнительную партию новейших истребителей Су-35. Как сообщает Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), данное предложение было сделано в рамках форума «Армия-2019».

«Ожидаем ответ от китайской стороны на наши предложения относительно закупки современных видов вооружения и военной техники российского производства, в том числе дополнительной партии самолетов Су-35», — сказали в ведомстве.

Контракт с Китаем на поставку российских истребителей Су-35 был заключен с Китаем в 2015 году; таким образом, Пекин стал первым покупателем новейших российских истребителей. Согласно контракту, Россия поставила в Китай 24 самолета на общую сумму 2,5 миллиарда долларов. По тому же контракту Россия будет поставлять в Китай наземное оборудование и резервные двигатели.

Как напоминает «Газета.ru», Су-35 разработан в ОКБ Сухого и является переходным звеном между истребителями Су-27 и Су-57. Ранее сообщалось о соглашении между Москвой и Каиром предусматривающем закупку около 20 самолетов и средств авиационного поражения на сумму в два миллиарда долларов. Контракт вступил в силу в конце прошлого года, поставки запланированы на 2020-2021 годы. Су-35 — многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, максимально приближенный к машинам следующего, пятого поколения.