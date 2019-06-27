Жительницу Брянска оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия

Москва, 27 июня. Суд в Брянске оштрафовал местную жительницу, опубликовавшую в Сети ролик со своим танцем на фоне Кургана Бессмертия.

На официальном сайте Советского районного суда Брянска сообщается, что жительницу города признали виновной по административной статье «Мелкое хулиганство». Наказанием за это стал штраф в 30 тыс. рублей.

По мнению суда, танец «выражен в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, и образует явное неуважение к обществу», передает Ридус.

В апреле девушка выложила в соцсетях ролик с танцем на Кургане Бессмертия. Видео позднее опубликовали несколько местных и федеральных СМИ. После этого запись заинтересовала региональное управление МВД РФ.

Курган Бессмертия — памятник павшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

В марте, как сообщала «Газета.ру», кубанские школьники осквернили мемориал 70-летия Победы в Лабинске, потушив Вечный огонь. Полиция поймала нарушителей. К ответственности будут привлечены и родители хулиганов.

Ранее памятник Великой Отечественной войне осквернила 14-летняя школьница из Челябинской области. Как сообщал портал URA.RU, на кадрах камеры видеонаблюдения видно, как две девушки бросают венок в Вечный огонь и начинают фотографироваться на его фоне. После этого одна из них прикуривает от него сигарету.