Глава партии «Слуга народа» назвал нецелесообразным выход Украины из ПАСЕ
Киев, 27 июня. Выход Украины из Парламентской ассамблеи Совета Европы является нецелесообразным. Об этом заявил лидер украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
«Выходить сейчас из ПАСЕ нецелесообразно. Это неконструктивно, неправильно развернуться и уйти, несмотря на все события, которые, к сожалению, произошли», — заявил Разумков в эфире «Украинского радио».
Ранее глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ПАСЕ после принятия резолюции, которая возвращает России полномочия в организации. Кроме Украины такое решение приняли делегации Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Эстонии и Словакии.
Спикер Верховной рады Андрей Парубий рассказал, что члены парламента проведут совещание с делегацией Украины, которая покинула ПАСЕ. В Раде пройдут «оперативные дискуссии» вместе Владимиром Арьевым.
Напомним, что во вторник ПАСЕ приняла резолюцию, которая возвращает российскую делегацию в организацию. Полномочия России восстановлены в полном объеме, делегация может принять участие в июньской сессии, передает телеканал «360».
25 июня министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина отзывает своего посла Дмитрия Кулебу из Совета Европы из-за решения ПАСЕ. МИД Украины также негативно отреагировал на решение организации. Украинские дипломаты заявили, что возвращение России является «отходом от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы».
Председатель Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что покинувшая ПАСЕ украинская делегация получила урок, поскольку «истерики и призывы Киева были проигнорированы». Он подчеркнул, что период Порошенко «бесславно закончился» в Совете Европы.
«Делегацию проигравших по большей части заменят — с задачей эти горлодеры не справились. Их просто не приняли во внимание. Фиаско», — подчеркнул сенатор.
Напомним, что российская делегация лишились права голоса в ПАСЕ в 2014 году, после того как Крым вновь стал российской территорией. Москва перестала платить взносы в организацию с 2017 года. В мае комитет министров СЕ опубликовал заявление, в котором декларировались равные возможности для всех стран — участниц Совета Европы по участии в работе КМСЕ и ПАСЕ, сообщает «Газета.ru»