Пушков оценил поведение делегации Украины в ПАСЕ

Москва, 24 июня. Покинувшая ПАСЕ украинская делегация получила урок: «истерики и призывы Киева были проигнорированы», заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

В среду глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что Украина покидает ПАСЕ после подтверждения восстановления полномочий России в полной мере.

Комментируя действия украинской делегации, Пушков в своем микроблоге в Twitter обратил внимание, что украинская «примитивная линия в ПАСЕ не была поддержана Европой».

«Увлеченная враждой с Москвой, киевская провинциальная «элита» не поняла логики европейских тяжеловесов, желающих сохранить Россию в СЕ. И получила урок: истерики и призывы Киева были проигнорированы», — считает российский сенатор.

По мнению Пушкова, теперь Украине «в Страсбурге уже делать нечего», таким образом «бесславно закончился период Порошенко в Совете Европы».

«Делегацию проигравших по большей части заменят — с задачей эти горлодеры не справились. Их просто не приняли во внимание. Фиаско», — резюмировал сенатор.

ПАСЕ во вторник одобрила резолюцию, в соответствии с которой пригласила российскую делегацию вернуться в состав ассамблеи и принять участие в июньской сессии, передавал телеканал «360». В среду ПАСЕ приняла резолюцию, восстановив полномочия России в организации в полном объеме.

Против возвращения России в ПАСЕ выступила Украина. В Киеве назвали решение ассамблеи «отходом от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы». Вслед за Украиной летнюю сессию ПАСЕ покинули делегации Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Польши и Словакии, передавал НСН.

Как сообщал «Царьград», истерика одного членов делегации Украины, депутата Алексея Гончаренко, попала в объектив видеокамеры. Запись опубликовал телеведущий Владимир Соловьев. На видео Гончаренко громко вещает о сотнях людей в тюрьме и прочих выдумках украинской пропаганды.