Обнаружен новый фактор риска в самолетах Boeing-737 MAX

Вашингтон, 27 мая. Новый «потенциальный фактор риска» был обнаружен экспертами Федерального управления гражданской авиации США (FAA) в авиалайнерах типа Boeing-737 MAX. Его предписано устранить, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

«Что касается самых последних вопросов, процесс, который проводит FAA, направлен на выявление потенциальных проблем. FAA недавно обнаружило потенциальный фактор риска, который Boeing должен устранить», — сообщил источник.

В чем именно заключается найденный фактор риск, пока не сообщается. Источник отметил, что ведомство максимально внимательно подходит к вопросам проверки нового программного обеспечения для этого типа лайнеров. На данный момент сроки возвращения Boeing-737 MAX еще не определены. Отмена запрета на использование данных лайнеров будет произведена только после того, как эксперты признают их полностью безопасными, пишет «Газета.ру».

Напомним, многие страны на неопределенное время отказались от эксплуатации этих самолетов. 27 марта самолет Boeing-737 MAX экстренно сел в аэропорту «Орландо» во Флориде из-за проблем с двигателем. По данным Управления гражданской авиации США, судно перегоняли пустым из Флориды в Калифорнию.

Последнее крупное происшествие с Boeing-737 произошло 10 марта — самолет потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Жертвами авиакатастрофы стали 157 человек, включая троих россиян. До этого произошла другая крупная авиакатастрофа с участием самолета этого типа: 29 октября 2018 года в Индонезии разбился Boeing-737 MAX. Погибли 189 человек.