Зариф ответил на угрозу Трампа об «уничтожении» Ирана

Тегеран, 27 июня. Угрозы президента США Дональда Трампа ответить Ирану силой вплоть до уничтожения в случае атаки на «что-либо американское» незаконны, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Ранее Трамп в своем микроблоге в Twitter написал, что «любое нападение Ирана на что-либо американское будет встречено с огромной и подавляющей силой». По его словам, речь идет об «уничтожении».

«Это заявление свидетельствует, что намерения США незаконны, США не в том положении, чтобы уничтожить Иран, у них нет возможностей, кроме как использовать запрещенное оружие», — заявил Зариф.

При этом политик напомнил Трампу, что сегодня не 18 век, согласно Уставу ООН, угроза применения силы является незаконной, передает RT.

Отношения между Тегераном и Вашингтоном ухудшились, когда нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Сourageous подверглись атакам в Оманском заливе. Вашингтон обвиняет в причастности к нападениям Иран. США предоставили видеозапись, на которой якобы изображены члены Корпуса стражей Исламской революции снимающие с одного из танкеров бомбу. На форме у «военных» нет опознавательных знаков.

МИД РФ считает, что видео не является доказательством. Запись также вызывает сомнения в Европе.

Отметим, в среду конгрессмены предложили принять поправку к военному бюджету США, чтобы запретить Трампу начать военную операцию против Ирана. Они напомнили, что Трамп во время предвыборной кампании обещал покончить с дорогостоящими войнами за рубежом.

СМИ сообщали, что Трамп 20 июня сперва утвердил, а затем отозвал распоряжение о нанесении авиаударов по Ирану в ответ на уничтожение американского разведывательного беспилотника. Как сообщал Ридус, «самолеты уже находились в воздухе, а корабли были на позициях, но ракеты еще не были выпущены, когда стало известно, что операция отменяется».