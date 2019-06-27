Умер основатель группы «Високосный год» Илья Калинников

Москва, 27 июня. Основатель и вокалист группы «Високосный год» Илья Калинников умер в одной из московских больниц.

Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на директора группы Алексея Кана, причиной смерти стала остановка сердца. Калинников скончался в возрасте 46 лет.

Напомним, группа «Високосный год» была создана в конце 80-х годов. В 2000 году музыканты выпустили единственный альбом «Который возвращается». В него вошли песни «Тихий огонек», «Лучшая Песня о Любви», «Тихий огонек» и многие другие. Альбом стал платиновым, а песни из него постоянно звучат на российских радиостанциях.