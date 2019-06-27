Мадуро объявил о поимке участников последней попытки переворота в Венесуэле

Каракас, 27 июня. Путчисты в Венесуэле намеревались привести к власти в стране генерала Рауля Бадуэля, заявил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес. Мятежный генерал сейчас находится в тюрьме.

«Они планировали захватить военную базу «Карлота» и освободить Рауля Бадуэля, затем привезти его на «Карлоту», чтобы доставить его на телеканалы и объявить президентом», — заявил Родригес в эфире государственного телевидения.

По его словам, путч был назначен на 23 и 24 июня. Кроме того, оппозиционеры собирались захватить вертолет и хранилища Центробанка страны, чтобы получить в свое распоряжение арсенал и броневики, используемые для перевозки денег. Затем путчисты собирались напасть на президентский дворец, чтобы убить президента Мадуро, его жену Силию Флорес, а также главу Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо.

Как заявил президент Мадуро ранее, все участники этого заговора были арестованы.

Министр Родригес рассказал, что в операции предполагалось использовать «100 израильских агентов» — предположительно, таковы были планы генерала в отставке Кливера Алкалы Кордонеса. Отмечается, что мятежники получали поддержку из-за рубежа – в первую очереди из США, а также из Колумбии и Чили.

Отметим, что именно генерал Бадуэль и верные ему войска вернули власть предыдущему президенту Венесуэлы Уго Чавесу в 2002 году, когда в стране произошел очередной государственный переворот, и власть на несколько дней перешла в руки путчистов.

Напомним, в начале года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, получив сигнал из Вашингтона, объявил себя «временно исполняющим обязанности президента страны». США и ряд стран — союзников Вашингтона поддержали Гуайдо. Легитимный президент Венесуэлы Николас Мадуро в свою очередь назвал Гуайдо «марионеткой США». Россия выступила в поддержку единственного законного лидера Мадуро. Москва призвала международное сообщество не допустить вмешательства во внутренние дела суверенного государства.