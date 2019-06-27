Верховная рада проведет совещание по ситуации в ПАСЕ

Киев, 27 июня. В Верховной раде пройдет совещание с делегацией Украины в ПАСЕ, которая в среду покинула сессию организации, заявил спикер Рады Андрей Парубий.

В среду глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что Украина покидает ПАСЕ после подтверждения восстановления полномочий России в полной мере.

Как сообщает пресс-служба Рады, Парубий заявил, что парламент вместе с Арьевым проведет «оперативные дискуссии, обсудит каждую из этих инициатив и примет по ним окончательные решения».

ПАСЕ во вторник одобрила резолюцию, в соответствии с которой пригласила российскую делегацию вернуться в состав ассамблеи и принять участие в июньской сессии, передавал телеканал «360». В среду ПАСЕ приняла резолюцию, восстановив полномочия России в организации в полном объеме.

Постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский в интервью «Известиям» отметил, что решение ПАСЕ полностью и без условий восстановить российскую делегацию в правах — это победа здравого смысла и тех людей, которые видят организацию не на пути конфронтации, а на пути диалога.

Против возвращения России в ПАСЕ выступила Украина. В Киеве назвали решение ассамблеи «отходом от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы». Накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Киев отзывает своего посла при Совете Европы Дмитрия Кулебу из-за решения ПАСЕ пригласить российскую делегацию. Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа» Вадим Рабинович заявил, что «поход в Европу закончился».

Делегации Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Польши и Словакии вслед за Украиной покинули летнюю сессию ПАСЕ, передавал НСН.

Российская делегация лишилась права голоса в ПАСЕ в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. В 2017 году Москва перестала платить членские взносы в ПАСЕ. Оставшись без членских взносов от РФ, ПАСЕ пересмотрела решение в отношении России. Комитет министров СЕ в мае текущего года опубликовал заявление, в котором сообщалось, что все страны-участницы Совета Европы должны иметь равные возможности по участию в работе КМСЕ и ПАСЕ.