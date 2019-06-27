Украинских туристов выселили из отеля за демонстрацию флагов

Каламос (Греция), 27 июня. Руководство греческого отеля выселило из здания группу украинских туристов из-за демонстрации флагов страны.

Инцидент произошел на острове Каламос. В отель заселилась группа украинских детей вместе с психологом Наталией Подоляк. На своей странице в Facebook женщина рассказала, что после заселения они «с гордостью вывесили на балконах» украинские флаги.

«Так радужно и прошли бы десять дней нашего отдыха, если бы на восьмой день кто-то из жителей не пожаловался бы, что наши флаги оскорбляют их достоинство», — написала детский психолог.

Украинка возмутилась действиями администрации отеля, которая в отсутствие постояльцев сняла флаги с балконов. Женщина была удивлена, что своими действиями нарушила закон Греции. Она назвала поступок администрации «актом агрессии». Позже руководство отеля пояснило, что украинцы нарушили правила проживания. В администрации приняли решение выселить группу туристов.

По данным издания ТСН, помимо флагов Украины, туристы разместили символику детского клуба и «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА1, запрещена в РФ).

Представитель туроператора рассказал, что другие постояльцы отеля были недовольны красно-черными флагами, которые «ассоциировались с национализмом и фашизмом».

Напомним, что «Украинская повстанческая армия» (запрещена в РФ) была создана в октябре 1942 года как боевое крыло «Организации украинских националистов» (запрещена в РФ). Ее члены сотрудничали с фашистами, воюя против Красной Армии в годы ВОВ. Лидеры украинских националистов Роман Шухевич и Степан Бандера ответственны за Волынскую резню 1943 года, когда было уничтожено от 36 тысяч до 100 тысяч мирного населения в Польше.

Отметим, что в мае 2018 года в Хмельницом открыли барельеф Шухевича, а с 2019 года на Украине в качестве официального праздника стали отмечать день рождения Степана Бандеры.

1 Организация запрещена на территории РФ.