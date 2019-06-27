Стало известно, сколько зарабатывает чиновница, посоветовавшая рожать вместо учебы

Москва, 27 июня. Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина, призвавшая раньше рожать вместо образования, заработала за 2018 год более 900 тыс. рублей. Об этом сообщается в декларации о доходах, опубликованной на сайте региональной администрации.

В документе сообщается, что у чиновницы есть квартира площадью 64,9 квадратных метра. Также в пользовании Арсениной находится еще одна квартира площадью 57 квадратных метров.

В 2017 году она заработала почти 865 тыс. рублей.

Как сообщалось ранее, Арсенина на круглом столе, который был посвящен вопросам поддержки материнства, детства и повышения рождаемости, отметила, что считает негативным стремление девушек получить образование, а не создавать семью. По ее мнению, в этом есть вина родителей.

Заявление чиновницы вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Общественница Мария Арбатова отметила в интервью НСН, что это заявление можно воспринимать как нарушение Конституции России.

«Видимо, она не знает, в какой стране она живет, раз так лихо нарушает Конституцию, объясняя, что, вот, у нас нет равноправия, что мы живем в Саудовской Аравии, и образование женщин совершенно невозможно и не нужно», — подчеркнула Арбатова.

Позднее Арсенина объяснила, что фраза была вырвана из 30-минутного выступления, в котором речь шла о необходимости снижения абортов в регионе, и что учеба или другие жизненные ситуации не должны мешать родам, передавал «Царьград». Она подчеркнула, что сегодня нужно менять приоритеты: «раньше рожали при любой ситуации, а сегодня больше настрой идет на образование и получение материальных благ».