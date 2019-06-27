Зеленский внес в Раду законопроект о снижении стоимости электроэнергии

Киев, 27 июня. Законопроект о снижении стоимости электроэнергии был внесен украинским президентом Владимиром Зеленским на рассмотрение Верховной радой. Соответствующий проект был опубликован на сайт украинского парламента. Текст предложенного президентом законопроекта пока отсутствует.

Зеленский пометил свой законопроект, как «неотложный». Сейчас он передан руководству Рады на рассмотрение.

Как отметила ранее представитель партии Зеленского «Слуга народа» Ирина Верещук, отмена формулы «Роттердам+» в соответствии с инициативой украинского президента даст возможность снизить тарифы на ЖКХ на Украине на 7%.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков уже выразил свои сомнения в том, что отмена «Роттердама+» позволит хоть как-то снизить стоимость тарифов на ЖКХ на Украине.

Напомним, что ранее Зеленский представил список «слуг народа», которые пойдут на досрочные парламентские выборы. Кроме того, тогда же была утверждена программа партии. Среди ее пунктов: очистка и обновление системы власти, реформа ВСУ. Бюджет на эти цели должен составить не менее 5% ВВП.

Отметим, что, несмотря на обещание обновления, Зеленский сохранил в программе партии евроатлантический вектор развития Украины. Ранее приверженность этому курсу он подтвердил во время своего первого зарубежного визита в Брюссель. Тогда же Зеленский заявил, что он лучше Порошенко.