Сотрудница бара плюнула в сына президента США

Нью-Йорк, 27 июня. Сотрудница коктейль-бара в Чикаго плюнула в сына президента США Эрика Трампа. Ее задержали сотрудники Секретной службы США.

Трамп-младший назвал поступок женщины отвратительным. Он обвинил в нападении на него сторонников демократов, которые являются противниками деятельности Трампа-старшего.

«Если кто-то настолько нездоров, что опускается до того, чтобы плевать в людей, это лишь подчеркивает нездоровое состояние и отчаяние, а также то, что мы выигрываем», — заявил Эрик Трамп изданию Breibart.

По его словам, у сторонников Демократической партии США «очень мало культуры».

Владеющая баром компания Alinea Group отстранила сотрудницу от исполнения обязанностей, назначив проверку ее действий. Некоторые американские граждане назвали ее поступок «актом гражданского неповиновения». Руководство компании негативно отнеслось к призывам закрыть бар, которые появились в Сети.

«Ясно, что в клиентов плеваться нельзя ни при каких обстоятельствах», — говорится в сообщении компании.

Напомним, что в ноябре 2018 года три обнаженные по пояс девушки из движения Femen пытались остановить кортеж Дональда Трампа в центре Парижа. Инцидент произошел во время празднования мероприятий, посвященных столетней годовщине завершения Первой мировой войны. Их приговорили к штрафу в размере одной тысячи евро по обвинению в непристойном поведении.